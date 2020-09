Faut-il se méfier de l'application chinoise TikTok ?

Deux options s'offraient à l'application chinoise TikTok : quitter les États-Unis ou être rachetée par des entreprises américaines. Donald Trump a réussi à faire accepter cette seconde solution. Le président américain accusait le réseau social de récolter les données personnelles des utilisateurs outre-Atlantique. Faut-il interdire à nos enfants d'utiliser TikTok ? Baptiste Robert, fondateur de Predicta Lab a fait le test. En plus du nom, de l'âge, l'appli enregistre notamment vos centres d'intérêt. Des informations publicitaires classiques. "Si vous devez vous méfier de TikTok, méfiez-vous également de Twitter, de Facebook, de Netflix, de toutes les grosses applications que vous utilisez. Puisque les procédés sont exactement les mêmes". Pourquoi Donald Trump déteste-t-il vraiment cette plateforme vidéo ? Tout simplement parce que ces données récoltées, aussi basiques soit elles, sont traitées et analysées par une entreprise chinoise. Et ça pour les Américains, c'est intolérable. "C'est une situation de concurrence dans les loisirs numériques qui est inhabituelle pour la Silicon Valley. Il s'agit en quelque sorte d'aller faire revenir dans le giron américain qui s'inquiète de cette potentielle perte de leadership auprès de cette population les 8-12 ans", explique Nicolas Arpagian, auteur de "La Cybersécurité" aux Presses universitaires de France. Une situation inédite pour les Américains, moins pour nous sur le Vieux Continent. Aucun réseau social d'envergure n'est européen.