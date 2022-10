Faut-il se méfier des naturopathes ?

Ils ont envahi vos réseaux sociaux. Travailler sur ses peurs, rééquilibrer sa vie et sa santé... Les promesses des naturopathes sont claires : vous sentir mieux dans votre corps grâce aux plantes. Mais en France, aucun diplôme officiel ne reconnaît cette profession. Alors que se cache-t-il derrière ? Pour consulter, rien de plus simple. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne comme pour n'importe quel médecin. Rien que sur un site, 576 naturopathes à Paris. Et face à cette recrudescence, les généralistes s'inquiètent. Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, doit le répéter chaque jour à ses patients : "un naturopathe n'est pas un médecin". Et parfois, cette confiance en la naturopathie peut virer au drame. Le compagnon de Camille était un adepte convaincu. Pour soigner son cancer, son naturopathe lui a demandé de jeûner et surtout, selon elle, d'arrêter sa chimiothérapie. L'homme qu'elle accuse, c'est lui : Miguel Barthelery, adepte du jeûne et des légumes crus. Après plusieurs mois de cure, le compagnon de Camille est extrêmement faible. Il écrit à son naturopathe qui ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Miguel Barthelery a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine. TF1 | Reportage M. Bajac, E. Fourny, L. Gorgibus