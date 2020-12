Faut-il s’inquiéter du retard pris par le vaccin de Sanofi ?

Pour Sanofi, c'est un coup d'arrêt dans une course mondiale. Le vaccin du laboratoire français développé avec le Britannique GSK ne sera pas prêt avant fin 2021. D'après les deux premiers essais cliniques et le communiqué publié ce vendredi, le vaccin n'est pas encore assez efficace. Pourtant, les tout derniers essais sur l'homme étaient prévus fin décembre. Le laboratoire devait ensuite livrer plusieurs millions de doses lors de la deuxième phase de vaccination, celle destinée au grand public en juin. Finalement, le vaccin Sanofi ne sera pas disponible avant décembre 2021. Contacté, le ministère de la Santé indique qu'il a signé ses contrats avec d'autres laboratoires. Il adaptera sa campagne en fonction de l'arrivée des vaccins. En janvier pour celui de Pfizer et BioNTech et février-mars pour celui de Moderna. Ces vaccins devraient permettre d'immuniser 15 millions de personnes. Ils utilisent tous l'ARN messager. Une nouvelle technique vaccinale qui n'apparaît pas dans le vaccin Sanofi. Pour ce dernier, une nouvelle phase d'essai sera menée, mais le temps presse. En Angleterre, la campagne a déjà commencé, avec un remède concurrent.