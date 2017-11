Que faut-il retenir du remaniement ministériel ?

Christophe Castaner, devenu patron du mouvement La République en Marche, reste secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement. En revanche, il cède son poste de porte-parole à Benjamin Griveaux. Le député PS, Olivier Dussopt, devient secrétaire d'État chargé de la Fonction publique. Et Delphine Gény-Stéphann, issue de la société civile, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. On en parle avec Amandine Atalaya. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.