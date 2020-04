Faute de certitudes, les professionnels du tourisme peinent à organiser la saison

Le secteur du tourisme a du mal à se projeter. Il est très difficile d'envisager de réserver aujourd'hui pour ces prochaines vacances d'été. Et pourtant, des stations balnéaires qui ne vivent que grâce à la saison sont bien démunies. Découvrez comment les professionnels d'Île-d'Yeu organisent tant bien que mal leur saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.