Faute de coiffeur, les Français font jouer l’inventivité

En cette période d'isolement, la boule à zero promet d'être tendance ce printemps. Il faut pourtant admettre que chez soi, on ne dispose pas toujours du matériel souhaitable. Cela engendre une part de risque, pas toujours calculé, alors ce sont les professionnels au chomage technique qui s'arrachent les cheveux. Certains se font un devoir de proposer des travaux pratiques. D'autres une offrande au confinement, le sacrifice de leur coiffure.