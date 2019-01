Fauves de compagnie : une mode choquante

Une nouvelle tendance venue des pays du Golfe consiste à acheter des fauves et à se mettre en scène avec eux sur les réseaux sociaux. Le phénomène gagne notre pays et fait exploser le trafic. En Jordanie, une fondation accueille ces animaux, souvent maltraités. Selon un responsable jordanien, ce trafic d'animaux sauvages organisé au niveau mondial est de plus en plus difficile à endiguer. Au Moyen-Orient, l'amende de près de 100 000 euros, prévue dans la plupart des Émirats arabes unis, ne semble pas non plus dissuasive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.