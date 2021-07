Faux livrets d’épargne : attention aux offres trop alléchantes

Vous en rêviez que votre taux d’épargne atteint des sommets, jusqu’à 7% d’intérêt. Sur Internet, ces publicités alléchantes restent en premier sur les moteurs de recherche. Il est difficile d’y résister. Marie, dont nous avons changé le prénom, avait souscrit à l’un de ces contrats. Pour sa retraite, l’un des sites lui proposait un taux à 4%. “J’ai peu épargné avec eux ces 36 000 euros. Le gestionnaire du compte a disparu complètement. Il ne répond plus au téléphone et même mon appel est bloqué”, nous confie-t-elle. Derrière ces annonces se cachent des escrocs dont le stratagème est bien rodé. Ils vous demandent de remplir un simple formulaire pour vous rappeler et vous convaincre de lui verser votre épargne. Marie n’est pas la seule victime. Les associations de consommateurs traitent une centaine de dossiers par mois. Le préjudice moyen est de 40 000 euros. Des économies quasi-impossible à récupérer une fois le virement effectué. Pour éviter de succomber à ces publicités mensongères, il faut être vigilant sur plusieurs critères. En cas de doute, plusieurs autorités financières ont mis en place une liste noire, 2 500 sites frauduleux y sont répertoriés. C’est deux fois plus qu’en 2020.