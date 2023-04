Faux patients pour futurs médecins

Dans cette troupe, dans la vidéo en tête de cet article, il n'y a pas de comédien, mais de simples citoyens. Ils ont répondu à une petite annonce du CHU d'Amiens. L'objectif est d'incarner des faux patients pour mieux former les étudiants en médecine, comme l'explique Magali Quillico, formatrice en improvisation théâtrale. Pour cela, les recrues doivent suivre les scénarios écrits par des enseignants. Il faut intégrer son nouveau profil médical et savoir répondre à toutes les questions. Le jour de l'examen, ces faux patients ne doivent pas être déstabilisés. Pour les aider, la formatrice endosse le rôle de l'étudiant en médecine, celui qui perd tous ses moyens ou celui en manque d'inspiration. Ce jour-là, c'est le moment de l'épreuve pour les 270 étudiants de quatrième année. Chacun se poste devant une salle d'examen. Le temps de lire la consigne, trouver de quoi souffrent nos faux patients, en sept minutes chrono. Pour eux, le plus difficile, c'est de voir les étudiants stressés et de rester dans leur rôle. C'est la fin de l'épreuve pour les étudiants. Ils sont plutôt convaincus par ses faux patients respectifs. Pour leur prestation, ces derniers ont touché 150 euros. Dès l'année 2024, ce dispositif sera généralisé à toutes les facultés de médecine. TF1 | Reportage C. Bayle, E. Boucher