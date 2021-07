Faux permis de conduire : les dessous d’un trafic

Pendant des années, cet automobiliste a pris tous les risques pour lui et pour les autres. Il a roulé avec un faux permis de conduire. Sur le faux document, la photo est bien la sienne, mais tout le reste a été inventé : nom, prénom, adresse. Son retrait de permis après plusieurs excès de vitesse l'a poussé à enfreindre la loi. Il s'est procuré ce faux document sur un forum de discussion en ligne que nous avons consulté. Les offres proposées peuvent aller de 200 à 3 500 €. Pour la version la plus chère, les faussaires assurent que le permis sera même enregistré officiellement en préfecture. Information impossible à vérifier. Le trafic prospère aussi dans la rue. Nous nous rendons dans les quartiers nords de Paris en caméra discrète. En quelques minutes, plusieurs hommes nous proposent un document contre-fait. Selon eux, le tout peut être fabriqué en un temps record. Ces faux permis peuvent-ils vraiment tromper les forces de l'ordre ? Dans ce laboratoire en parisienne, la gendarmerie vérifie l'authenticité des documents. À chaque fois qu'un agent sur le terrain a un doute, les documents sont envoyés ici où ils peuvent être exposés à une lumière ultra-violette. Quant au nouveau permis délivré depuis 2013, leur sécurité a été renforcée. Ils sont composés d'une matière presque impossible à imiter. Chaque année, 5% des victimes de la route sont tuées dans un accident impliquant un conducteur sans permis valide. Les détenteurs de faux permis risquent jusqu'à cinq ans et 75 000 € d'amende.