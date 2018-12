Des fêtes de Noël perturbées par la mobilisation des gilets jaunes

Depuis la mise en place du mouvement des gilets jaunes, la période des fêtes dans le pays est perturbée. Mais ce 16 décembre 2018, les vitrines de Noël des grandes boutiques ont enfin des spectateurs. Nombreux sont ceux qui profitent de cette journée d'accalmie pour faire du shopping et trouver des cadeaux. Même si les commerces restent prudents devant d'éventuels manifestations, aucun ne regrette d'avoir ouvert ce dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.