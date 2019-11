Fed Cup 2019 : victoire de la France !

Des larmes de joie et des accolades interminables, les joueuses de tennis tricolores ont remporté dimanche matin la Fed cup, l'équivalent féminin de la Coupe Davis. C'était en 2003 que les Françaises ont soulevé pour la dernière fois le trophée. Le sens du collectif de l'équipe de France lui a valu ce titre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.