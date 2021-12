Féminicide en Seine-Saint-Denis : la justice a-t-elle à nouveau failli ?

L'agression s'est produite à quelques pas du domicile de la victime. La mère de famille, âgée de 44 ans, a été poignardée par son ex-conjoint. L'homme venait tout juste de sortir de prison. La victime disposait d'un téléphone grand danger, mais elle l'avait laissé chez elle, pensant qu'il était toujours en détention. Aujourd'hui, la famille de la victime parle de dysfonctionnement, car même les forces de l'ordre n'étaient pas au courant. Chose qu'affirme Erwan Guermeur, délégué syndicat SGP Police FO de Seine-Saint-Denis : "les policiers, dans le cadre de cette affaire, n'avaient pas connaissance de la sortie de l'individu de prison". Autrement dit, la victime aurait-elle pu être davantage protégée ? Selon l'avocate spécialisée Me Isabelle Steyer, le danger a été sous-évalué et il faut changer la loi, car aujourd'hui, rien n'indique qu'il faille prévenir les victimes. L'agresseur, condamné cet été à six mois de prison ferme pour violence et menace commises sur sa compagne, était sorti de détention le 17 novembre, soit moins de dix jours avant les faits. TF1 | Reportage A. Bazar, M. Belot, Q. Trigodet, A. Kirali