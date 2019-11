Féminicide : les grandes lignes des mesures gouvernementales

Depuis début 2019, 137 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Le gouvernement annoncera des mesures relatives à ces violences conjugales le 25 novembre. Il prévoit d'ailleurs de retenir trois axes pour lutter contre ce phénomène, entre autres, agir plus vite, plus tôt et plus fort. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.