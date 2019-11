Féminicides : des mesures gouvernementales insuffisantes selon les associations féministes

Selon les associations féministes, les mesures prises contre le féminicide ne sont pas suffisantes. Elles estiment qu'il manque l'essentiel : l'argent, et que le gouvernement est encore loin du compte. En effet, il faudrait un milliard d'euros par an pour lutter contre les violences faites aux femmes. Malgré tout, la prise de conscience fait déjà avancer les choses. Le but est notamment de mettre la pression sur le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.