Femmes en Iran : un an de résistance contre le voile

En juillet 2023, au péril de sa vie, une Iranienne s'affiche cheveux aux vents. Elle a été harcelée par un homme qui la filme. "Je suis une femme, je serai toujours debout. Je n'ai pas peur de toi", lui dit-elle. Sur les réseaux sociaux, la résistance s'organise. La jeunesse connectée met au défi les molas, comme une cinéaste iranienne qui pour entrer dans un restaurant prend le règlement au pied de la lettre et se couvre la tête avec un sac de course. D'autres sculptent dans les arbres des visages de femmes aux cheveux longs, mais l'œuvre a été rasée. Ces vidéos et photos amateures sont leurs façons de résister. En France, au Festival International du Photojournalisme, ces Iraniennes sont à l'honneur. Dans les rues, elles posent sans voile, face à l'objectif. Certaines ont été arrêtées pour plus de deux mois de prison, pour une simple photo, pas de quoi les décourager. Dans quelques jours, elles célébreront le premier anniversaire du début de leur mouvement, "Femme, vie, liberté". TF1 | Reportage E. Despatureaux, A. Cazabonne, J. Robichon