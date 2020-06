Ferme urbaine à Paris : la plus grande d'Europe

Le salon de l'agriculture s'installe tous les ans dans le parc des expositions de la porte de Versailles. Depuis peu, ses toits accueillent aussi la plus grande ferme urbaine d'Europe. Les fruits et légumes y sont cultivés à la verticale et hors-sol. Ces potagers sont accessibles à n'importe quel citadin. Il suffit tout simplement d'y louer son petit jardin. Pour l'instant, seul un tiers de la surface est utilisé. D'ici deux ans, l'objectif est de produire près de 200 tonnes chaque année.