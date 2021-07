Fermeture à 23 heures pour les restaurateurs des Pyrénées-Orientales

C'est une nouvelle contrainte à laquelle les restaurateurs des Pyrénées-Orientales ne s'attendaient pas. Dès ce dimanche soir, c'est la fermeture à 23 heures pour une paillote de Barcarès, au lieu de deux heures du matin. "Ça va tout changer au niveau de ce que ça donne comme douceur de l'endroit", affirme Agnès Rizzato, la gérante. Cette mesure annoncée samedi par le préfet, n'est pas un couvre-feu. Les restaurants et les bars doivent fermer entre 23 heures et six heures du matin, et ce jusqu'au 2 août, la date possible de l'arrivée du pass sanitaire. Mais les vacanciers, eux, pourront toujours circuler librement. Pour les bars aussi, c'est un coup de massue. Un gérant a passé les mois de fermeture à rénover son établissement. La saison est pleinement lancée à Barcarès et les touristes vont eux aussi devoir s'adapter. Pour le préfet des Pyrénées-Orientales, les bars et les restaurants sont propices au rapprochement, donc aux contaminations. Une situation qui provoque la colère de certains restaurateurs. Quant aux discothèques où les pass sanitaires s'appliquent déjà, elles pourront rester ouvertes jusqu'au bout de la nuit.