Fermeture d'un abattoir en Indre : pourquoi rien ne change ?

Depuis des années, les associations dénoncent régulièrement les conditions insupportables dans certains de nos abattoirs. Et pourtant, rien ne semble être fait pour éviter de nouveaux scandales. Cette fois, c'est un site de l'Indre qui est épinglé par les militants de L214. L'abattoir a été immédiatement fermé ce samedi 3 novembre 2018 par les autorités. Et pour cause, les images qui y ont été tournées en septembre dernier sont insoutenables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.