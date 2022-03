Fermeture de l'espace aérien, exclusion des banques russes de Swift... La Russie isolée du monde

Sur la carte mondiale des vols en temps réel, la Russie est en train de devenir un no man's land. Ce soir à l'aéroport de Moscou, les premiers vols internationaux sont annulés. Une vingtaine de pays européens dont la France ont fermé leur espace aérien aux compagnies russes. L'idée est de faire de la Russie une île. Le pays est également coupé de la planète financière. Environ 70% du secteur bancaire russe ont été déconnectés cette nuit du système international de transaction SWIFT, rendant quasiment impossible les importations et les exportations russes. Les médias russes RT et Sputnik sont également exclus du monde médiatique. Ils sont bannis de l'Union européenne. "Ces chaînes ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre union", a annoncé Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'Eurovision n'accueillera pas non plus la Russie. Autres conséquences de l'invasion russe en Ukraine : le directeur français du célèbre Théâtre Stanislavski de Moscou démissionne et rentre à Paris. Les sportifs ne veulent plus y mettre un orteil ni pour la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg ni pour le Grand Prix de Sotchi de Formule 1. Vladimir Poutine vient par ailleurs d'être destitué de son titre de président d'honneur de la Fédération internationale de judo. TF1 | Reportage J. Devambez, J. Garro, M. Merle, M. Stiti, R. Roiné, C. Ebrel, P. Valtat, A. Bourgeois, G. Roger, F.C. Géroult