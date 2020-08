Fermeture de plages aux Sables-d'Olonne : "il ne faut pas dramatiser la situation", Yannick Moreau

Dès ce samedi, la mairie des Sables-d'Olonne a décidé de fermer les plages trois heures par jour. Une décision qui ne manque pas de faire réagir dans la commune. L'élu tient cependant à préciser que cette fermeture ne concerne que trois kilomètres de plages. Les neuf autres kilomètres resteront accessibles à toute heure. Une mesure destinée à protéger les vacanciers et à limiter la propagation du coronavirus.