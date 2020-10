Fermeture des bars en zone d'alerte maximale : incompréhension à Lyon

Depuis vendredi à minuit, Lille, Saint-Etienne, Grenoble et Lyon ont basculé en état d'alerte maximale. Les bars sont fermés pendant au moins quinze jours dans ces quatre grandes villes. Une décision insupportable pour les cafetiers qui ne comprennent pas pourquoi les restaurants, eux, restent ouverts. Face à la situation, certains propriétaires envisagent de contester l'arrêté préfectoral devant un tribunal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.