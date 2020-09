Fermeture des bars et restaurants : dernier week-end de fête à Marseille

À Marseille (Bouches-du-Rhône), élus et restaurateurs ont obtenu un répit vendredi et la fermeture aura finalement lieu dimanche soir. En effet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, leur a accordé 24 heures de plus avec des aides financières supplémentaires. En attendant, les clients en ont profité. En respectant les mesures barrières, ils sont venus nombreux pour témoigner leur soutien aux restaurateurs. L'occasion pour ces derniers de faire le plus de recette possible avant la fermeture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.