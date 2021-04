Fermeture des écoles : qui va garder les enfants ?

Soulagement. Lison pourra compter sur Isabelle et Daphnée. Avec un protocole sanitaire renforcé, elles seront finalement bien là dès mardi pour l’accueillir avec ses sept autres copains dans cette maison d’assistante maternelle. Isabelle Ribas, Maison d'assistantes maternelles (MAM) “Rêves d’enfants” à Montreuil (Seine-Saint-Denis), précise : “Les médecins, ils sont là pour soigner les malades. Nous, on est là aussi pour accueillir les enfants puisque derrière on a un compromis avec les parents, une vie professionnelle”. La décision a été prise dans l’après-midi, après cette réunion entre syndicats et gouvernement. Avec toutefois une petite subtilité qui met Nathalie Dioré de la Confédération des syndicats d’assistants familiaux et d’assistants maternels (CSAFAM) dans l’embarras. Car il va être demandé aux parents de ne confier leur enfant qu’en dernier recours et si seulement, ils estiment en avoir un réel besoin. “Si tous les parents employeurs veulent confier leur enfant, comment ça va se passer ? C’est à l’assistante maternelle de dire, non je ne veux pas le votre parce que moi, j’estime que vous n’avez pas besoin de moi ? ça va recréer les mêmes tensions qu’il y a un an”. Des casses-tête en cascade que tente aussi de résoudre l’équipe de la mairie d’Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne). Après trois ans de travaux, madame le maire aimerait beaucoup que les enfants de sa commune profitent enfin des nouveaux locaux du centre de loisirs. Mais elle ne pourra finalement ouvrir ces espaces qu’aux enfants des personnels prioritaires ces trois prochaines semaines. Et avec la modification du calendrier des vacances, elle ne sait pas vraiment comment assurer l’ensemble des services.