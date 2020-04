Fermeture des frontières : les ventes de tabac en forte hausse en France

Depuis quinze jours, les buralistes n'ont jamais vu défiler autant de clients. Fermeture des frontières oblige, il n'y a plus d'achats de cigarettes à l'étranger, dans les aéroports ou à la sauvette. Les fumeurs ont donc retrouvé le chemin, souvent encombré, de leur bureau de tabac. Leur vente a augmenté en moyenne de 30% depuis le début du confinement. Quant au risque de pénurie de cigarettes, il est assez limité. Si la chaîne du transport maintient sa fréquence de livraison, il n'y a pas d'inquiétude. Les buralistes sont bien ouverts et achalandés.