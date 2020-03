Fermeture des marchés : les producteurs s'organisent

Depuis l'annonce de la fermeture des marchés, les initiatives se sont multipliées pour venir en aide aux agriculteurs. Dans les Landes, notamment à Mont-de-Marsan, de nouvelles chaînes de distribution locale se sont mises en place. Les producteurs écoulent tout dans un rayon de 100 kilomètres. De la viande, des fruits et légumes, des produits laitiers, on peut désormais s'en servir en distribution à domicile, dans des magasins de producteurs ou dans des drives fermiers.