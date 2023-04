Fermeture des trois dernières centrales : la fin du nucléaire en Allemagne

La fin pour l'Allemagne d'une histoire nucléaire qui aura duré plus de 60 ans. Du coup, ce samedi après-midi, des militants écologistes se sont réunis le temps d'un adieu festif. Le logo rouge et jaune anti-nucléaire, connu de tous les Allemands depuis les années 70, est à ranger ce soir dans les boîtes à souvenir. "C'est un événement de renoncer à l'énergie nucléaire. Et ça donne une impulsion à toute l'Europe pour dire qu'on est capable de vivre sans politique énergétique dangereuse", rassure un militant. L'Allemagne décide de tourner définitivement le dos au nucléaire juste après la catastrophe de Fukushima. Douze ans plus tard, nous y sommes, pourtant dans la classe politique, la décision divise encore. Pour l'Allemagne, la transition énergétique qui s'ouvre constitue un immense défi. Il va falloir se passer de centrales nucléaires, mais aussi de centrales à charbon qui aujourd'hui fournissent un tiers de l'électricité du pays. Il va falloir limiter l'importation d'électricité depuis les pays voisins. Pour compenser, le pays mise sur les énergies renouvelables. Les éoliennes, il faudra en construire quatre tous les jours pendant des années. Pour les panneaux salaires, il faudra installer l'équivalent de 40 terrains de football au quotidien. L'objectif final est d'avoir 80 % d'énergie propre en 2030. Mais ces chantiers, étant titanesques, les centrales à charbon vont ces prochaines années être particulièrement sollicitées, avec un bilan carbone très peu reluisant. En attendant, ce soir en Allemagne, les anti-nucléaires enclenchent le compte à rebours. TF1 | Reportage F. X. Ménage, J. Rieg-Boivin