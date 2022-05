Fermeture du Lido : les cabarets obligés de se renouveler

Avec ses quatre lettres dorées, le Lido de Paris était une institution de la capitale. C'est un lieu de légende. Mais la Revue va prendre fin dans les prochains mois, peut-être dès cet été. Vendredi soir, juste avant la représentation, les spectateurs semblaient étonnés. Ça les rend mélancoliques puisqu'ils perdaient quelque chose de grandiose. Parmi les raisons de cette fermeture, on peut citer des pertes importantes d'argent ces dix dernières années. Le loyer était exorbitant sur les Champs Élysées, au moins cinq millions d'euros par an selon certaines sources. Le groupe Accor a annoncé jeudi la suppression de 157 postes, la quasi-totalité, comme celui d'Alex, chanteur et musicien de la Revue. La France compte environ 220 cabarets. 5 000 personnes y travaillent. Au premier trimestre, le secteur a connu une baisse de 26% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Mais le music-hall reste optimiste et s'adapte. Le Crazy Horse, par exemple, se porte bien. Cet établissement a fait le choix de réduire le nombre de places. Et surtout, il parvient à attirer un nouveau public. Renouveler son image, se déringardiser, c'est aussi la stratégie du Paradis Latin. Hier soir, la salle était bien remplie. 350 personnes ont répondu présent devant un spectacle complètement revu il y a trois ans. Le Moulin Rouge, quant à lui, se diversifie. En plus de son dîner spectacle, il y a désormais un bar, une salle de concert, et pour la première fois une chambre à louer à l'intérieur même du Moulin. TF1 | Reportage Q. Fichet, H. Corneille, D. Pires