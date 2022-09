Fermetures des guichets SNCF même dans les grandes gares !

Ce sont les organisations syndicales qui ont donné l'alerte. Six des sept guichets grande ligne de la gare de Nice pourraient fermer prochainement. Comment faire alors pour payer son billet en espèce ou en chèque vacances par exemple ? Les voyageurs s'interrogent. Nous avons contacté la SNCF qui confirme sa volonté d'aller vers plus de numérique pour s'adapter aux nouveaux usages des clients. Selon la compagnie, "moins de 20% des titres ont été achetés au guichet en 2020 (...) La réductions des ventes au guichet entraîne une adaptation nécessaire de la part de la SNCF, notamment pour garantir la performance économique". La suppression des guichets va forcément pénaliser une partie de la population, les personnes âgées, par encore très à l'aise avec les outils numériques ou les habitants des zones blanches. À Draguignan par exemple, il y a quatre ans, les usagers se sont mobilisés pour sauver le guichet de la gare. Il était menacé de fermeture. Ils ont eu gain de cause, mais restent vigilants. Il y a un an déjà, la défenseure des droits épinglait la SNCF à ce sujet, lui demandant de limiter la suppression des guichets. Selon elle, cette décision entraîne une inégalité d'accès au service public ferroviaire. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard.