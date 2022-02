Ferry en feu au large de la Grèce : un homme retrouvé vivant trois jours l'incendie

Un chauffeur biélorusse de 21 ans vient d'échapper aux flammes qui embrasent le ferry de la compagnie italienne Grimaldi Lines depuis trois jours. Coincé dans sa cabine, le rescapé a réussi à atteindre le pont arrière du navire. C'est là que les secouristes l'ont aperçu. Ils ont ainsi pu le ramener sur la terre ferme à Corfou. Il a raconté aux sauveteurs avoir entendu des cris à bord du bateau. Léonidas Roumpatis, directeur de l'hôpital de Corfou "espère qu'il s'agit d'autres survivants et qu'ils rejoindront bientôt l'hôpital pour qu'on puisse leur donner les premiers soins". Onze personnes sont toujours portées disparues. Le navire reliait la Grèce à l'Italie. Le feu serait parti d'un camion situé dans les cales. La compagnie maritime affirme avoir passé avec succès une visite de contrôle le 16 février dernier. Mais certains des 280 rescapés ont déclaré que le ferry était dans un état pitoyable. Trop de places auraient été vendues et 150 poids lourds étaient à bord. Alors qu'il n'y avaient que 50 cabines pour accueillir les passagers. Des cabines infestées par des punaises de lit. Malgré l'interdiction, des routiers auraient ainsi préféré dormir dans leurs véhicules. C'est là qu'ils pourraient être aujourd'hui pris au piège. TF1 | Reportage C. Casanova