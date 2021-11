Festival Astroworld à Houston : bousculade mortelle en plein concert

Des appels à l'aide, des personnes écrasées l'une contre les autres. Il est 21h au NRG Park de Houston au Texas quand un mouvement de foule vient semer la panique. Le public appelle même à arrêter le concert. Des équipes de réanimation interviennent déjà et pratiquent des massages cardiaques sur des victimes parfois transportées en urgence. Tout cela pendant que l'artiste, une star du rap continue sa prestation, avant d'apercevoir lui-même une personne inconsciente. Au total, huit personnes trouvent la mort, 17 autres sont transportés d'urgence à l'hôpital, dont 11 en arrêt cardiaque. Un spectateur affirme avoir été poussé vers l'avant près de la scène et avoir entendu des gens crier d'arrêter le concert. "Nous avons vu deux personnes mourir devant nous, c'était terrifiant", exprime une femme présente au concert. Plus tôt dans l'après-midi, les accès au site avaient été violemment forcé par le public face à un service d'ordre totalement impuissant. La question de la sécurité se pose aujourd'hui autour d'un festival qui devait durer tout le week-end et d'ores et déjà annulé.