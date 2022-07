Festival : bienvenue en coulisses !

C'est une course contre la montre. Dans deux heures, 55 000 festivaliers se bousculeront devant la scène. Il faut faire vite, terminer les dernières livraisons et accorder les guitares. Nous sommes au cœur des préparatifs de l'un des plus grands festivals d'Europe. Quatre jours de spectacle et une logistique hors norme. Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrent enfin. Après deux longues années de pandémie, la fête a comme un goût de retrouvailles. Au bord du fleuve Tage, à quelques kilomètres de Lisbonne, les artistes défilent. La fête bat son plein. Pendant ce temps en coulisses, 6 000 employés assurent une organisation millimétrée. Pour le directeur du festival, la seule priorité, c'est de garantir la sécurité de l'événement. Des dizaines de caméras de surveillance permettent de contrôler le site en permanence. Pour que le spectacle continue, d'autres petites mains s'affairent. Il faut préparer des centaines de sandwichs et servir des milliers de litres de boisson. Une mécanique bien huilée pour que les spectateurs n'aient qu'une seule chose en tête : profiter encore et encore du retour des festivals. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet