Festival d'Avignon : les comédiens ne manquent pas d'idées en matière de financement

Le Festival d'Avignon bat son plein. Près de 1 500 spectacles sont à découvrir à cette occasion. Cet événement attire chaque année des centaines d'artistes. Pour eux, c'est le motif idéal pour montrer leurs talents. Et malgré le manque de moyens, les comédiens s'investissent à fond pour plaire aux spectateurs. Certains ont même eu recours à un financement participatif pour y parvenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.