Festival de Cannes 2019 : entre suspens et paillettes

Le premier festival international du film, qui se déroule du 14 au 25 mai 2019, bat son plein. Là-bas, on fête des anniversaires, avec parfois des scènes surréalistes. Et cette année 2019, une grande question se pose autour de Pedro Almodovar. Après sept sélections, le réalisateur espagnol va-t-il enfin décrocher la Palme d'or, lors de la 72ème édition du festival ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.