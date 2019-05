Festival de Cannes, une vitrine incontournable pour les stylistes

Qui dit Festival de Cannes dit festival de marque. Les stylistes se préparent des mois à l'avance pour quelques secondes d'apparition sur le tapis rouge. Pour attirer les stars et gagner le pari d'être remarqué durant ce laps de temps, chacun a sa stratégie. Si les enjeux sont déjà énormes pour les marques de renom, les jeunes créateurs cherchent à se faire une place en proposant plus que du placement de robe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.