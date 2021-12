Festival de danse de Cannes : la compagnie de Martha Graham rend hommage aux femmes chorégraphes

Oubliez les tutus et les pointes. Au Festival de danse de Cannes, la technique que Martha Graham a inventée dans les années 30, est exaltée par des danseurs en justaucorps. La chorégraphe pionnière de la danse moderne est une révolutionnaire. "Elle a vraiment cassé les lois de la danse classique, les fées, les fantaisies, les rois, les reines, les princesses...", explique Lloyd Mayor, danseur. Le corps est un langage expressif. Un vocabulaire féminin dirigé naturellement par Janet Eilber, directrice artistique de la compagnie Martha Graham. Cette pièce est presque enragée. C'est une réponse à la montée du fascisme en Europe. Hitler l'avait invité à participer aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin, mais elle avait refusé et avait donné le pouvoir aux femmes par la danse. Martha Graham est entrée dans l'histoire. Pour Brigitte Lefèvre, à la tête du Festival de danse et ancienne directrice de l'Opéra de Paris, elle est une prêtresse de la danse moderne. "J'ai beaucoup d'émotions en pensant à Martha Graham et à toutes les femmes qui ont voulu construire par leur passion, leur ardeur et leur goût du travail", rajoute-t-elle. TF1 | Reportage C. Magne, A. Ponsard