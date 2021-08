Feta : faites le bon choix !

C’est l’un de vos incontournables cet été, produit phare de la saison : la feta, un fromage qui sent bon la Méditerranée et le soleil. Mais savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Au supermarché, si les emballages se ressemblent au premier coup d'œil, certains sont trompeurs. Du fromage à base de lait de vache et non de brebis, fabriqué en France ou en Allemagne et non en Grèce, à des prix pourtant similaires. Pourquoi fabriquer de la fausse feta ? Quelles conséquences sur le goût ? Notre équipe a commencé son enquête en Grèce. Il n’y a qu’ici que la vraie feta peut être produite. Depuis 2007, elle est même protégée par un label “AOP”, Appellation d’Origine Protégée. Les autres pays européens ne peuvent pas utiliser le terme feta. Nikos Memnos est producteur dans les montagnes du Péloponnèse où il y a plus de brebis que d'habitant. Ici, la production est restée artisanale. Pas plus de 70 tonnes de fromage produites chaque année. Pas question de produire à grande échelle, Nikos utilise la recette traditionnelle. Pour voir l’intégralité de ce reportage, cliquez sur la vidéo ci-dessus.