Fête de cinéma : la délicieuse comédie d'été "Ibiza" à l'affiche

Les amoureux des salles obscures pourront profiter pleinement de la Fête du cinéma qui débute ce 30 juin 2019 et prendra fin le 3 juillet prochain. Pour cette occasion, toutes les places sont à quatre euros. Parmi les films à l'affiche figure notamment "Ibiza". Avec les acteurs comme Christian Clavier, Mathilde Seigner et Joey Star, cette comédie d'été a de quoi faire rire sans interruption, pendant une heure et demie.