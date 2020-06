Fête de la musique : des célébrations privées pour certains

La Fête de la musique s'est poursuivie ce dimanche. Et comme les grands concerts étaient bannis en raison des règles sanitaires, certains d'entre nous ont eu le droit à une prestation privée. C'est le cas de Quentin Roussel. Il a remporté un concours lancé par un organisateur de spectacle. Dans le jardin du pavillon familial, trois artistes dont la chanteuse Suzane, récompensée aux Victoires de la musique. La quiétude habituelle a laissé place à une ambiance de festival. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.