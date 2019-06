Fête de la musique : des élèves du conservatoire de Vence reprennent les meilleurs tubes de Nirvana

A Vence, la célébration de la fête de la musique a été une vraie révélation pour les élèves du conservatoire. Ces derniers ont fait le pari de revisiter tous les grands tubes de Nirvana au xylophone et au vibraphone. Ce fut un véritable succès. D'ailleurs, ils ont pris énormément de plaisir à interpréter les chansons. Grâce à la musique de ce célèbre groupe de grunge, un élan de liberté s'est insufflé chez les élèves du conservatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.