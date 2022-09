Fête de l'Humanité : Fabien Roussel veut "permettre à chacun de vivre de son travail"

Ces derniers jours, Fabien Roussel a marqué le débat avec des propos forts, notamment en déclarant qu'il ne voulait pas être la gauche des allocations, mais celle du travail. Le secrétaire national du Parti communiste français s'explique : "Je veux dire tout simplement que l'horizon de vie que je souhaite pour les Français, pour la jeunesse, pour nos enfants, ce n'est pas une vie de chômage, de précarité, d'allocation chômage, de RSA". Fabien Roussel poursuit : "Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir à nos enfants, à chaque homme, chaque femme de notre pays, l'accès à un travail, à une formation et à un salaire qui permet de vivre dignement. C'est cela que nous devons construire ensemble et que la gauche doit réussir à proposer aux Français (...) Mon projet, c'est d'éradiquer le chômage et c'est pour ça que je veux mettre fin à un système qui nourrit le chômage (...) Il faut permettre à chacun de vivre de son travail, car c'est le travail qui redonne la dignité".