Fête des mères en famille pour les Jego

Dans la famille Jego, si vous demandez la mère, il peut y avoir confusion. Cinq générations de femmes réunies, de quoi faire une jolie fête des mères chaque année. N'essayez pas de comprendre les liens de parenté, même eux ne s'y retrouvent pas. Yvonne, l'arrière-arrière-grand-mère, est forcément la plus gâtée de la famille. "Ça me fait plaisir de se voir tous", s'est-elle réjouie. Dans la fratrie, le rôle de mère c'est surtout une histoire d'affection. "J'ai ma grand-mère qui est un peu une deuxième maman. Je passais beaucoup de temps là-bas quand j'étais petite. Ma tante Brigitte est aussi une maman d'adoption. J'ai trois mamans dans la famille ", explique Laeticia. Dans la chambre de la maman des mamans, on ne se lasse pas de bons souvenirs. "Il a commencé à regarder dans le placard. Je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Les culottes de mamie, a-t-il répondu", confie Yvonne en riant. Avec sa 71ème fête des mères, cette dernière a de quoi enrichir encore ses albums photos.