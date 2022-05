Fête des mères : l'éclosion des fleurs françaises

En ce week-end de fête des mères, Aurélie Fouassier, fleuriste de l’ établissement “Avant l'heure”, fait le plein de plantes et de fleurs fraîches. Pour elle, c'est le moment le plus important de l'année en termes de ventes. À l'heure où neuf fleurs sur dix vendus dans l'Hexagone viennent de l'étranger. À une dizaine de kilomètres de Blois, dans le Loir-et-Cher, une trentaine de variétés sont cultivées toute l'année. À la manœuvre, Maxime Clément, 39 ans. Diplômé d'un BTS horticulture, il a repris l'affaire de son père il y a cinq ans en modifiant radicalement les techniques de production. Les pesticides, insecticides et autres produits chimiques sont réduits au maximum. Maxime a beau vendre sa production 15% plus cher en moyenne que les fleurs étrangères, cela ne l’a pas empêché de doubler son chiffre d'affaires en trois ans. La demande est en constante augmentation depuis le confinement. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, O. Stammbach