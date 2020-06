Fête des mères : les clients affluent chez les fleuristes

À Lyon, souhaiter la fête des mères était plus important que jamais cette année. La preuve, c'est la queue chez les fleuristes. Pour la plupart, ces bouquets de fleurs sont le symbole des retrouvailles. Quant aux fleuristes, pas question de rater la journée la plus rentable de l'année. En effet, ils ont déjà manqué le muguet, les mariages et les anniversaires. Cette année, les ventes sont 20% plus importantes qu'en 2019 pour ces livreurs et ces artisans.