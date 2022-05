Fête des mères, les enfants ne manquent pas d'idées !

Ce dimanche matin, Jade a une mission de la plus haute importance : acheter un gâteau pour la fête des mères. Une surprise organisée avec la complicité de son papa. Pour d'autres, quelques viennoiseries ou des cadeaux plus originaux, avec un message d'amour à transmettre aux mamans. Un peu plus loin, Sarah, elle, a opté pour un bouquet de fleurs. Un classique qui fonctionne à tous les coups. Et même en vacances au camping, pas question de rater l'événement. Zélie, quatre ans, a pris sa plus belle plume pour rédiger un poème à sa maman. "C'est super agréable d'avoir autant d'amour de la part de ses enfants. Ça fait super plaisir, c'est le plus beau des cadeaux", affirme la mère de Zélie. Aujourd'hui, personne ne dira le contraire, les mères sont les reines de la journée. Alors, ce sont elles qui choisissent le programme. Des poèmes, des fleurs ou encore un gâteau. Au fond, qu'importe, rien ne fait plus plaisir à une maman qu'une simple journée de vacances en famille. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre