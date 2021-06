Fête des mères : les roses ont un parfum d’Afrique

Avec ses 40 000 hectares de terre et 100 000 mètres carrés de serres, c’est une petite exploitation pour l’Ethiopie comparée au géant du secteur. Cette ferme horticole produit 15 000 roses par jour tout au long de l’année. Rémunérés 50 dollars par mois, 300 employés, des femmes principalement, y travaillent. Un coût de la main d’œuvre attractif et des conditions climatiques propices à 2 500 mètres d’altitude. “La qualité des roses est directement liée à l’altitude parce qu’on y trouve une température idéale et un bon taux d’humidité qui tourne autour de 70 ou 80%. Ce qui donne une qualité de fleurs optimale”, explique Biniame Meskele, ingénieur agronome, responsable de la ferme. Face au succès des roses éthiopiennes, la surface de cette exploitation a triplé en moins de quinze ans. Pour préserver leur aspect parfait, les fleurs fraîchement cueillies sont taillées avant d’être réfrigérées. Les livraisons vers la France reprennent avec des commandes multipliées par trois avant la fête des mères. Un soulagement pour le patron et ses employés qui ont dû jeter un quart de leur récolte l’an passé, faute de clients. Les roses prennent la direction de l’aéroport d'Addis-Abeba, 48 heures après leur récolte. À l’autre bout du monde, cette culture intensive, gourmande en eau, est régulièrement pointée du doigt. Mais pour Stéphane Mottier, directeur général de Gallica Flowers à Menagesha (Ethiopie), certains reproches sont difficiles à entendre. D’après une étude britannique publiée en 2019, le bilan carbone d’une rose cultivée au Pays-Bas est le même qu’au Kenya, pays voisin de l’Ethiopie.