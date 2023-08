Fête en Camargue : un air d'Espagne

Cent deux chevaux de Camargue sont en liberté, escortés par quelques cavaliers devant un public ébahi. "C'est magnifique", dit une spectatrice. "Je n'ai jamais vu ça", déclare un petit garçon. Pour connaître l'origine de cette fête, il faut regarder les chapeaux, les costumes, les robes, c'est l'Espagne, et plus précisément l'Andalousie. Depuis son trône, la Vierge va défiler dans les rues, portée à tour de rôle par la confrérie. "On ne ressent pas le poids, c'est comme une plume", affirme un membre. Cette plume pèse 300 kilos. On compte des dizaines de cavaliers et des carrosses sont richement décorés. À côté des montures espagnoles, on voit une image plus provençale : deux bœufs de Camargue. "La culture espagnole ressemble énormément à la culture camarguaise. C'est la joie de vivre, la fête et les moments partagés", affirme un habitant. Le dernier arrêt pour la romeria est aux Arènes de Saint-Gilles. Une fête s'installe dans la ville. Cette année, c'est un nouveau record de participation. TF1 | Reportage M. Rio, M. Scarzello