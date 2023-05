Fête foraine : une tradition toujours aussi populaire

C'est le début de la saison des fêtes foraines. Et en ce jour de printemps, partons en voyage pour un pays de fer, de couleur et de cri. Une histoire ancienne qui remonte avant l'invention de la photographie. Depuis la révolution industrielle, la fête foraine, à travers les manèges, est une vitrine de l'évolution technologique. Le tagada, une attraction apparue dans les années 60, que le Père Édouard, dans la vidéo en tête de cet article, devait avant tout bénir. Pour ce religieux, elle participe à la joie et à faire grandir le monde. La tradition perdure et elle est aussi populaire qu'au début de sa création, comme l'explique Katherine Tewe, artiste spécialiste de l'art forain. Depuis plus de mille ans, la Foire du Trône dévoile ses couleurs qui ne furent pas toujours chatoyantes. Au tout début, c'était une Foire aux Pains, autorisée par les rois des Francs pour nourrir la population affamée. Puis, la fête devint populaire. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Renouil, W. Wuillemin