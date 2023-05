Fête médiévale : toute la famille en redemande

Tout y est : un tournoi de cheval, des forgerons et même du lancer de haches. C'est d'ailleurs comme d'autres visiteurs, par ce défouloir un peu particulier, qu'on redécouvre le Moyen Âge. En habit typique du XIVe siècle, Hervé change régulièrement d'époque, bien loin de ses préoccupations quotidiennes. Étienne, 33 ans, fait découvrir le tir à l'arc, sans oublier de rappeler que le Moyen Âge n'est pas qu'une période guerrière. Les passionnés veulent avant tout casser l'image d'une époque rude et obscure. C'est aussi pour répondre à une demande du public qu'ils sont toujours plus nombreux à partager leur passion pour cette époque. Un engouement que les professionnels de spectacle médiévaux ont aussi observé. Cette deuxième édition des Médiévales de Champagne a eu encore plus de succès que l'an passé, malgré la concurrence d'autres événements consacrés au Moyen Âge dans la région. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse