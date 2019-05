Fête des Mères : mille et une façons de dire je t'aime à maman

Ce 26 mai 2019, les mamans sont à l'honneur. Les papas et les enfants rivalisent d'idées pour offrir le meilleur des cadeaux. Si certains ont opté pour le classique bouquet de fleurs, d'autres ont choisi les dessins ou encore les poèmes. Mais s'il est une chose sur laquelle les mamans sont toutes tombées d'accord, leurs enfants sont leur plus beau cadeau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.